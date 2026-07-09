Incidente sul lavoro a Sesto Fiorentino | morto un operaio di 54 anni

Un operaio di 54 anni è morto giovedì 9 luglio a Sesto Fiorentino durante un incidente sul lavoro in un cantiere. L’uomo, originario della Romania, stava svolgendo le sue mansioni al momento dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’evento.

Incidente sul lavoro giovedì 9 luglio a Sesto Fiorentino. La vittima è un operaio originario della Romania di 54 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colpito da un macchinario e sarebbe caduto. A dare l’allarme alcuni colleghi che hanno chiamato il 118: i medici hanno soccorso l’uomo che però è morto durante il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e gli ispettori dell’Asl che ora stanno verificando la situazione. La procura ha disposto l’esame autoptico della vittima. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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