morto a 78 anni il pediatra antonio bersezio ha curato generazioni di bambini

Il pediatra Antonio Bersezio è deceduto all’età di 78 anni. Ha lavorato come medico nei servizi pediatrici della città, seguendo molte generazioni di bambini. La sua attività si è svolta principalmente negli ospedali locali e nello studio privato. La sua morte è stata annunciata oggi, senza ulteriori dettagli sulle cause. La sua figura è stata riconosciuta come punto di riferimento per molte famiglie della zona.

La Spezia, 14 luglio 2026 – Ha curato generazioni di bambini, diventando punto di riferimento di migliaia di famiglie spezzine grazie alle sue doti professionali e umane. Anche per questo, alla notizia della sua scomparsa, sono state centinaia le attestazioni di stima e affetto che hanno invaso i social. Antonio Bersezio, medico pediatra molto conosciuto e apprezzato in città, è scomparso ieri. Aveva 78 anni. Classe 1948, nel 1974 aveva ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa. Da lì in poi, una lunga carriera al servizio dei pazienti più piccoli, culminata solo due anni fa con il prestigioso riconoscimento arrivato dall’Ordine dei Medici della Spezia per il traguardo dei 50 anni di attività professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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