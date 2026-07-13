L’attore neozelandese Sam Neill, noto per il ruolo del dottor Alan in ‘Jurassic Park’, è morto a 78 anni. La notizia riguarda anche le sue interpretazioni in altri film come ‘Lezioni di piano’. La sua scomparsa è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Roma, 13 luglio 2026 – Lutto nel mondo del cinema. È morto all'età di 78 anni Sam Neill, l'attore neozelandese di ‘Lezioni di piano’ e ‘Jurassic Park’. La sua scomparsa è stata annunciata con un comunicato pubblicato sul suo account Instagram. Non sono state rese note le cause del decesso, ma Neill aveva rivelato solo di recente di essere guarito dal cancro che gli era stato diagnosticato nel 2022. Secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa “improvvisa e inaspettata”. “Sam era circondato dai suoi cari e se n'è andato con la dignità che ha contraddistinto tutta la sua vita”, si legge nel comunicato, in cui si precisa inoltre che non era affetto da cancro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto l’attore Sam Neill, il dottor Alan di ‘Jurassic Park’. Aveva 78 anni

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È morto a 78 anni l’attore neozelandese Sam Neill, noto soprattutto per aver interpretato il protagonista Alan Grant nel film Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg nel 1993, e nei sequel Jurassic Park III e Jurassic World – Il dominio. Ha recitato anche in Pos x.com

Sam Neill morto; l'attore di Jurassic Park aveva 78 anni reddit

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