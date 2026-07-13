Addio a Sam Neill il professor Alan Grant di Jurassic Park | morto a 78 anni

Notizia in breve

L’attore Sam Neill, noto per aver interpretato il professor Alan Grant nella saga di Jurassic Park, è morto a 78 anni. La notizia è stata resa nota senza dettagli sulle cause della morte. Neill ha avuto una carriera pluridecennale nel cinema e in televisione, e il suo ruolo nel franchise di Jurassic Park è tra i più riconoscibili. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio nel settore dello spettacolo.