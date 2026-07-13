Addio a Sam Neill il professor Alan Grant di Jurassic Park | morto a 78 anni
L’attore Sam Neill, noto per aver interpretato il professor Alan Grant nella saga di Jurassic Park, è morto a 78 anni. La notizia è stata resa nota senza dettagli sulle cause della morte. Neill ha avuto una carriera pluridecennale nel cinema e in televisione, e il suo ruolo nel franchise di Jurassic Park è tra i più riconoscibili. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio nel settore dello spettacolo.
Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Sam Neill, l’attore diventato un’icona mondiale grazie al ruolo del professor Alan Grant nella saga cinematografica di Jurassic Park. L’interprete neozelandese aveva 78 anni. La famiglia ha comunicato la notizia parlando di una morte improvvisa e inaspettata, lasciando senza parole fan e colleghi. Una carriera straordinaria, costruita in oltre cinquant’anni di cinema e televisione, durante i quali Sam Neill ha saputo conquistare il pubblico con talento, eleganza e grande versatilità. Sam Neill, il successo mondiale con Jurassic Park. Il nome di Sam Neill resterà per sempre legato a uno dei film più importanti della storia del cinema. 🔗 Leggi su Tivvusia.it
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