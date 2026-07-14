Un incendio si è sviluppato questa mattina in un complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Tra le vittime ci sono persone trovate senza vita all’interno di un ascensore della torre Oxy, recentemente ristrutturata. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso e il bilancio delle persone disperse non è stato aggiornato. I dettagli sull’origine dell’incendio e sulle cause sono ancora in fase di accertamento.

Bruxelles, 14 luglio 2026 – Morti e dispersi in un complesso residenziale del centro di Bruxelles, dove questa mattina è scoppiato un incendio. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir “diverse persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore” della torre Oxy, recentemente ristrutturata. È successo tutto poco dopo le 8. Secondo la testata "nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio”. Il rogo era stato spento, ma le fiamme si sono propagate nel vano ascensore andato a fuoco. Una trappola mortale per chi è rimasto bloccato all’interno. "I vigili del fuoco sono riusciti a trovare una piccola apertura nell'ascensore, dentro c’erano diverse vittime", ha spiegato Brecht Speybrouck, portavoce della Procura del Lavoro di Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morti e dispersi in un incendio a Bruxelles, trappola di fuoco nell’ascensore della torre Oxy

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