Maxi-incendio in Almeria inferno di fuoco in Andalusia | 11 morti e 19 dispersi

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato nella zona di Los Gallardos, in provincia di Almería, nella regione dell’Andalusia. Finora si registrano 11 vittime e 19 persone risultano disperse. Sul luogo, squadre di emergenza stanno intervenendo per contenere le fiamme e soccorrere i coinvolti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento. Le autorità hanno avviato le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza dell’area interessata.

Almeria, 11 luglio 2026 – Almeno 11 persone sono morte in vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almería, nella comunità autonoma dell’Andalusia, nel sud della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali, nel pieno di un’ondata di caldo che sta colpendo l’Europa meridionale. Sei persone sono rimaste ferite, circa 1.000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. “La maggior parte, se non tutte” delle undici persone morte potrebbero essere “stranieri”, ha dichiarato Antonio Sanz, coordinatore dei servizi di emergenza dell’Andalusia, su ‘X’. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Inferno di fuoco in Andalusia

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