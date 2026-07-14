Un incendio è divampato questa mattina nella torre Oxy, un complesso residenziale nel centro di Bruxelles. La ristrutturazione dell'edificio era stata completata di recente. Si segnalano diversi morti e almeno sei persone disperse. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e soccorrere i residenti intrappolati. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio e il numero esatto delle vittime.

Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir «alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore» del complesso, mentre «sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle». Secondo Le Soir «nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno.". 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Incendio Bruxelles, in fiamme la torre Oxy. «Diversi morti e almeno sei dispersi»

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