Le autopsie sulle due vittime di avvelenamento da ricina hanno confermato che non esiste un antidoto specifico. L’indagine riguarda cinque medici accusati di omicidio colposo. Le morti sono avvenute lo scorso dicembre e coinvolgono una madre e sua figlia. La presenza di ricina è stata confermata come causa del decesso. La procura sta valutando eventuali responsabilità legate alla gestione medica del caso.

Un risultato che delinea il possibile epilogo dell’indagine a carico dei cinque medici accusati di omicidio colposo per il caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlie morte avvelenate per la ricina lo scorso dicembre. Dai risultati autoptici emerge che “non vi fu negligenza medica, né un destino che si sarebbe potuto deviare con un diverso intervento terapeutico: la letalità e la concentrazione della ricina assunta dalle due donne non hanno lasciato alcuno spazio di manovra ai sanitari”. I periti incaricati dalla procura, Benedetta Pia De Luca, Francesco Giovanni Battista Laterza, Alessandro Locatelli e Danile Merli, hanno depositato una relazione di 830 pagine nella quale delineano un quadro clinico ancora più complesso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Ricina.

© Ildifforme.it - Morte avvelenate, esiti delle autopsie: “Nessuna cura per la ricina”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni nessuna traccia di ricina»

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Madre e figlia morte avvelenate, procura nomina nuovi consulenti: slittano esiti autopsie

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, i due principali sospettati sarebbero familiari delle vittimeLe indagini sul caso di Pietracatella che ha portato alla morte di due persone per avvelenamento con la ricina si sono concentrate su alcuni sospetti.

Temi più discussi: Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, le voci sull'assassino individuato: cosa filtra dalle indagini; Morning news: Morte avvelenate con la ricina, nuovo summit in questura Video; Vita in diretta 2025/26 - Morte avvelenate con la ricina, cosa aveva scoperto Antonella Di Iersi? - 07/07/2026 - Video; Morte avvelenate, a Berlino esperti a caccia della ricina.

Mamma e figlia avvelenate con la ricina, l'autopsia chiarisce: Dose letale, impossibile salvarleL'autopsia conferma l'avvelenamento da ricina: la quantità di veleno era troppo elevata per consentire la sopravvivenza. Restano da chiarire modalità e responsabilità. notizie.it

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, risentiti 4 principali sospettati: cosa filtra dalle indaginiPossibile svolta nelle indagini per la morte di madre e figlia, avvelenate con la ricina a Pietracatella: inquirenti vicini a chiudere il cerchio ... virgilio.it