Una madre e una figlia sono state trovate morte per avvelenamento. La procura di Larino ha deciso di nominare come nuovi consulenti il direttore del centro antiveleni e un chimico forense. Sono stati sospesi i risultati delle autopsie, che dovrebbero chiarire le cause del decesso. La procura prosegue le indagini senza ancora avere un quadro preciso sulle circostanze.

La Procura di Larino nomina come consulenti Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni, e Daniele Merli, chimico forense. L'esito delle autopsie slitta al 30 giungo Per il giallo di Pietracatella, il caso di madre e figlia morte avvelenate da ricina,la Procura di Larinonomina comeconsulenti tecnici Carlo Locatelli, direttore del centro Antiveleni di Pavia, e il chimico forenseDaniele Merli, per ulteriori accertamenti tecnici non ripetibili. Per questo, nell’atto della procuratrice di Larino, si legge chela consegna degli esiti delle autopsie sui corpidelle due vittime, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita,slitta al 30 giugno. Inizialmente, il termine era stato fissato per il 31 maggio, dopo che aveva subito altre due proroghe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Madre e figlia morte avvelenate, procura nomina nuovi consulenti: slittano esiti autopsie

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Madre e figlia morte avvelenate, Procura chiede di verificare se abbiano fatto ricerche sulla ricina

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