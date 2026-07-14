Morte avvelenate con la ricina l' autopsia | Dose letale impossibile salvarle | Quando e come hanno ingerito la tossina

L'autopsia ha confermato che la dose di ricina ingerita da madre e figlia, decedute a Pietracatella a Natale, era sufficiente a essere letale. La quantità di tossina assunta era così elevata da rendere impossibile qualsiasi tentativo di salvataggio. Le due persone sono morte poche ore dopo aver consumato il pasto, senza possibilità di intervento medico efficace. La ricina è risultata essere la causa della morte.

Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia 15enne decedute a Pietracatella (Campobasso) dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un’intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo., Alla luce dell'elevato quantitativo delle tossine del ricino individuate agli esami tossicologici, dell'assenza di antidoto specifico e della rapidità evolutiva del quadro, non è possibile affermare che una diversa condotta sanitaria avrebbe impedito il decesso della paziente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Madre e figlia morte avvelenate, la dose di ricina 50 volte superiore alla soglia letale

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