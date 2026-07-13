Avvelenate con la ricina cosa emerge dall’autopsia | Troppa per essere salvate I ricoveri e l’ipotesi | come hanno preso il veleno

Dall’autopsia di 838 pagine sul caso di Pietracatella risulta che madre e figlia sono decedute a causa di un’intossicazione da ricina. La presenza di questa sostanza, considerata letale, è stata confermata come causa di morte. Secondo le analisi, le vittime non sarebbero state in grado di essere salvate a causa della quantità di veleno assunta. Restano da chiarire i metodi con cui le due persone sono state avvelenate e le circostanze che hanno portato all’intossicazione.

Nelle 838 pagine dell’autopsia sul giallo di Pietracatella, è una la certezza che emerge su tutte a proposito della morte di Antonella Di Ielsi e la 15enne Sara Di Vita, madre e figlia a ridosso del Natale scorso: le due vittime sono state uccise da un’intossicazione da ricina. A firmare il documento sono stati Benedetta Pia De Luca, Francesco Giovanni Battista Laterza, Alessandro Locatelli e Daniele Merli, che hanno lavorato insieme al centro antiveleni Maugeri di Pavia per arrivare a una conclusione che, come sottolinea la stessa De Luca in un’anticipazione a Fanpage, riguarda però solo la causa della morte e non le modalità con cui il veleno è entrato nel corpo delle due donne. 🔗 Leggi su Open.online

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