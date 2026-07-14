Le indagini sulla morte di due donne avvelenate con la ricina a Pietracatella hanno coinvolto quattro sospettati, che sono stati ascoltati nelle ultime settimane. Questi soggetti sono ritenuti i principali indiziati nel caso, secondo quanto filtrato dalle fonti investigative. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle loro dichiarazioni o sui possibili moventi, né sono stati resi noti sviluppi specifici riguardo alle prove raccolte finora.

Proseguono le indagini sul caso delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella. Nell’ultima settimana sarebbero state risentite quattro persone, che sono quelle maggiormente indiziate. Il che potrebbe significare che gli investigatori siano vicini a una svolta e agli avvisi di garanzia. Un prozio di Gianni Di Vita: “Le persone in paese hanno parlato poco perché è difficile sapere le cose”. Pietracatella, risentiti 4 principali sospettati Cosa filtra dalle indagini e la possibile svolta Pietracatella, in pochi hanno collaborato alle indagini Le conferme dall'autopsia Pietracatella, risentiti 4 principali sospettati Non si... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Ricina.

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, risentiti 4 principali sospettati: cosa filtra dalle indagini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il giallo di madre e figlia avvelenate con la ricina vicino alla soluzione

Notizie e thread social correlati

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, le voci sull'assassino individuato: cosa filtra dalle indaginiNelle indagini sulla morte avvelenata con la ricina a Pietracatella, tre persone sono state convocate e si ipotizza un possibile responsabile.

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, i due principali sospettati sarebbero familiari delle vittimeLe indagini sul caso di Pietracatella che ha portato alla morte di due persone per avvelenamento con la ricina si sono concentrate su alcuni sospetti.

Temi più discussi: Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, secondo l'autopsia nessun medico poteva salvarle; Vita in diretta 2025/26 - Morte avvelenate con la ricina, cosa aveva scoperto Antonella Di Iersi? - 07/07/2026 - Video; Morte avvelenate con la ricina, l'autopsia: Dose letale, impossibile salvarle | Quando e come hanno ingerito la tossina; Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, spunta un nuovo sospettato: Ha competenze specifiche. Chi è.

Avvelenate con la ricina, l'autopsia: Dose letale, impossibile salvarle #ricina x.com

Mamma e figlia avvelenate con la ricina, l'autopsia chiarisce: Dose letale, impossibile salvarleL'autopsia conferma l'avvelenamento da ricina: la quantità di veleno era troppo elevata per consentire la sopravvivenza. Restano da chiarire modalità e responsabilità. notizie.it

Madre e figlia morte avvelenate con Ricina, l’autopsia: Elevato quantitativo di tossine, impossibile salvarleI risultati dell’esame post mortem su Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita confermano valori compatibili con un'intossicazione acuta da tossine ... fanpage.it

Sono un po' confuso su perché la dinastia Targaryen non abbia mai avuto ambizioni di conquistare Essos? reddit