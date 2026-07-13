Nelle indagini sulla morte avvelenata con la ricina a Pietracatella, tre persone sono state convocate e si ipotizza un possibile responsabile. La Questura di Campobasso fornisce aggiornamenti sulle indagini in corso, senza ulteriori dettagli sui nomi o le accuse specifiche. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Tre persone convocate e il nome di un possibile killer. Sono queste le novità che arrivano dalla Questura di Campobasso, dove gli inquirenti potrebbero avere sui loro registri un nome, quello del potenziale responsabile della tragica fine di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia di Pietracatella morte avvelenate dopo aver assunto ricina per via orale attraverso alimenti consumati, secondo fonti investigative, tra il 23 e il 24 dicembre 2025. Nella Questura di Campobasso avrebbero il nome del killer Le indagini sul giallo di Pietracatella verso la svolta? Un amico delle vittime morte avvelenate chiarisce sulla ricina Nella Questura di Campobasso avrebbero il nome del killer Le informazioni sono ancora in divenire. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, le voci sull'assassino individuato: cosa filtra dalle indagini

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Moglie e figlia avvelenate con la ricina, i parenti difendono Gianni Di Vita

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