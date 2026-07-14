Da più di tre anni, nessuna fonte indipendente ha potuto verificare le condizioni di salute di Aung San Suu Kyi, detenuta in carcere dal 2022. La giunta militare del Myanmar non ha fornito aggiornamenti ufficiali sulla sua situazione. La mancanza di informazioni ha alimentato dubbi sulla sua condizione fisica, ma nessun dettaglio concreto è stato reso pubblico.

Da oltre tre anni nessuno, al di fuori della giunta militare del Myanmar, è in grado di confermare le reali condizioni di salute di Aung San Suu Kyi. L'ex leader birmana e premio Nobel per la Pace, oggi 81enne, è detenuta dal colpo di Stato del 2021 e la sua ultima apparizione pubblica risale alla conclusione del processo che l'ha condannata, alla fine del 2022. Da allora non è più stata vista né dai familiari, né dagli avvocati, né da osservatori internazionali. L'assenza di prove sulla sua sorte ha alimentato nelle ultime settimane interrogativi sempre più insistenti: è ancora viva oppure versa in condizioni così gravi da impedirne qualsiasi apparizione? Myanmar, che fine ha fatto Aung San Suu Kyi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Morta o gravemente malata?": il mistero sul premio nobel Aung San Suu Kyi (in carcere dal 2022)

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