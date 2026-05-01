La Nobel San Suu Kyi agli arresti domiciliari dopo 5 anni di carcere

Da ilgiornale.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo cinque anni di detenzione, San Suu Kyi è stata posta agli arresti domiciliari. In precedenza, le era stata concessa una riduzione di un sesto della pena, e ora si apre la possibilità di un cambiamento nelle sue condizioni di detenzione. La decisione è stata comunicata in un contesto di continui sviluppi giudiziari legati alla sua situazione.

Prima la concessione di una riduzione di un sesto della pena, poi la possibile svolta: Aung San Suu Kyi andrà agli arresti domiciliari. Una piccola e parziale apertura per l'ex leader birmana e premio Nobel per la pace, dopo le elezioni-farsa dello scorso gennaio 2026 e stravinte, ovviamente, dal partito pro-esercito. Il leader Min Aung Hlaing è da tempo alle prese con le pressioni internazionali perché rilasciasse i detenuti politici. Lo stesso capo della giunta militare, che guidò il colpo di Stato contro di lei scatenando la guerra civile, ha fatto sapere ieri di aver commutato in detenzione domiciliare la pena ad Aung San Suu Kyi, oggi 80enne.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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