La Nobel San Suu Kyi agli arresti domiciliari dopo 5 anni di carcere

Dopo cinque anni di detenzione, San Suu Kyi è stata posta agli arresti domiciliari. In precedenza, le era stata concessa una riduzione di un sesto della pena, e ora si apre la possibilità di un cambiamento nelle sue condizioni di detenzione. La decisione è stata comunicata in un contesto di continui sviluppi giudiziari legati alla sua situazione.

Prima la concessione di una riduzione di un sesto della pena, poi la possibile svolta: Aung San Suu Kyi andrà agli arresti domiciliari. Una piccola e parziale apertura per l'ex leader birmana e premio Nobel per la pace, dopo le elezioni-farsa dello scorso gennaio 2026 e stravinte, ovviamente, dal partito pro-esercito. Il leader Min Aung Hlaing è da tempo alle prese con le pressioni internazionali perché rilasciasse i detenuti politici. Lo stesso capo della giunta militare, che guidò il colpo di Stato contro di lei scatenando la guerra civile, ha fatto sapere ieri di aver commutato in detenzione domiciliare la pena ad Aung San Suu Kyi, oggi 80enne.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Nobel San Suu Kyi agli arresti domiciliari dopo 5 anni di carcere Notizie correlate Aung San Suu Kyi: la pena viene commutata in arresti domiciliari? Cosa sapere Min Aung Hlaing commuta la pena di Aung San Suu Kyi in arresti domiciliari a Naypyidaw. Myanmar, Aung San Suu Kyi sconterà il resto della sua pena ai domiciliariL’ex leader birmana, Aung San Suu Kyi, sconterà il resto della sua pena, un totale di 33 anni, fuori dal carcere. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Myanmar, la Nobel Aung San Suu Kyi è uscita di cella: ora è ai domiciliari; Myanmar, il premio Nobel Aung San Suu Kyi trasferita ai domiciliari; La premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi andrà ai domiciliari; 'Aung San Suu Kyi andrà ai domiciliari'. Myanmar: Aung San Suu Kyi andrà ai domiciliariIl capo della giunta militare golpista del Myanmar, Min Aung Hlaing, afferma di aver commutato in detenzione domiciliare la pena inflitta alla premio Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi. swissinfo.ch 'Aung San Suu Kyi andrà ai domiciliari'Il capo della giunta militare golpista del Myanmar, Min Aung Hlaing, afferma di aver commutato in detenzione domiciliare la pena inflitta alla premio Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi. ansa.it Premio Nobel @aungsansukyi trasferita ai domiciliari @MediasetTgcom24 x.com Secondo l'avvocato della leader birmana Aung San Suu Kyi condannata a 27 anni di carcere, la giunta militare in abiti civili avrebbe ridotto di un sesto gli anni di carcere IVenerdì 17 aprile 2026 Secondo quanto affermato dal suo avvocato, la giunta in abiti civi - facebook.com facebook