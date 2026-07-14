La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la morte di un giovane di 28 anni nel 2019 in un carcere di Torino. Il detenuto aveva perso 25 chili in sette mesi, portando alla sua morte. La decisione si basa sulla violazione del diritto alla vita, riconoscendo che le condizioni di detenzione e la mancanza di interventi adeguati abbiano contribuito al decesso.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per il caso di Antonio Raddi, il ventottenne che il 30 dicembre 2019 morì nel carcere di Torino dopo aver perso 25 kg in sette mesi. Raddi venne portato in carcere con un peso di 76 chili: pochi mesi dopo, a 28 anni, dopo averne persi 25, venne stroncato da un’infezione polmonare. La sentenza ribalta quanto concluso dalla giustizia ordinaria: la procura di Torino, già nel 2023, aveva chiesto e ottenuto l’archiviazione del fascicolo non ravvisando responsabilità di carattere penale per la sorveglianza sanitaria non adeguata. La Corte europea dei diritti dell’uomo, invece, nei giorni scorsi ha accolto il ricorso degli avvocati della famiglia, condannando l’Italia per la violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Morì dopo aver perso 25 chili in carcere, la Cedu condanna l’Italia per il caso Antonio Raddi: violazione del diritto alla vita

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Morì in carcere dopo aver perso trenta chili: Italia condannata dalla Corte europea dei diritti

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