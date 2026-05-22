LIVE Italia-Serbia 1-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | Azzurre costrette alla rimonta dopo aver perso 22-25 il terzo set
Nella partita amichevole di volley femminile tra Italia e Serbia, le serbe sono riuscite a vincere il terzo set con il punteggio di 25-22, portandosi avanti nella serie. Dopo aver perso il primo set, le azzurre hanno cercato di recuperare nel secondo, ma sono state nuovamente superate nel terzo. La partita si svolge in diretta e può essere aggiornata tramite una piattaforma dedicata. Durante il terzo set, Zubic ha concluso con una diagonale vincente da posto due, contribuendo alla vittoria delle avversarie.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 Aquile avanti dopo il terzo set! Zubic chiude il parziale con la diagonale vincente da posto due. 22-24 Uzelac devia la diagonale vincente di Adigwe da posto due. Secondo set point in arrivo per la Serbia. Time-out di Velasco. 21-24 Ancora una murata in testa subita dalle Azzurre! Questa volta è Kurtagic che dice no a Nervini da posto quattro. 21-23 Finalmente un primo tempo dell’Italia, con Meli che apre il suo match! 20-23 Ancora un attacco vincente di Uzelac che stavolta chiude la parallela. 20-22 Mani fuori di Omoruyi da posto quattro, le ragazze di Velasco ci credono. 19-22 Pallonetto di Uzelac da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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