LIVE Italia-Serbia 1-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | Azzurre costrette alla rimonta dopo aver perso 22-25 il terzo set

Nella partita amichevole di volley femminile tra Italia e Serbia, le serbe sono riuscite a vincere il terzo set con il punteggio di 25-22, portandosi avanti nella serie. Dopo aver perso il primo set, le azzurre hanno cercato di recuperare nel secondo, ma sono state nuovamente superate nel terzo. La partita si svolge in diretta e può essere aggiornata tramite una piattaforma dedicata. Durante il terzo set, Zubic ha concluso con una diagonale vincente da posto due, contribuendo alla vittoria delle avversarie.

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