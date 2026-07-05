La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per sessismo e indagini inefficaci in un caso di violenza domestica. Una donna francese di 44 anni, residente nel paese, aveva denunciato nel 2021 il suo ex convivente e padre dei figli per violenza fisica e psicologica contro di lei e i bambini. La sentenza evidenzia carenze nelle procedure investigative e nel trattamento del caso.

Il caso è quello di una cittadina francese 44enne residente in Italia, Audrey Carmen Manuela Ubeda, che nel 2021 aveva denunciato il suo ex convivente e padre dei suoi figli per violenza fisica e psicologica contro di lei e i bambini. I togati europei hanno stigmatizzato le indagini inefficaci, i ritardi e i procedimenti non tempestivi della magistratura italiana, concentrandosi in particolar modo sulle affermazioni sessiste del pm incaricato dell'indagine, il quale aveva minimizzato le gravi azioni dell'uomo L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Ue, la Cedu condanna l’Italia per sessismo e indagini inefficaci in un caso di violenza domestica

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