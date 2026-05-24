Attesa | da mostra diffusa a progetto d’arte pubblica nel centro storico di Morcone

Da ildenaro.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’installazione “Attesa” di Giuseppe Leone, originariamente parte di una mostra diffusa, è stata trasformata in un progetto di arte pubblica nel centro storico di Morcone. L’opera, intitolata “L’Occhio di Leone”, è un osservatorio sull’arte visiva che si integra nello spazio urbano. La decisione di rendere l’installazione pubblica è stata comunicata dall’amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli su eventuali modifiche o sulla durata dell’esposizione.

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L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Alba La Marra  Nel centro storico di Morcone (Bn), i luoghi che da più di quarant’anni ospitano il celebre presepe vivente ( Il Presepe nel presepe, che si tiene ogni anno ai primi di gennaio) si trasformano, dall’estate 2024, in una galleria a cielo aperto grazie ad ATTESA, collettiva in cui i vari linguaggi dell’arte contemporanea dialogano con spazi dal fortissimo carattere ma che si prestano mirabilmente ad accogliere le opere dei numerosi artisti partecipanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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