Quattro bandi per Pescara solidale 2026 | 172mila euro per sostenere famiglie minori e fragili
Voucher per servizi socio-educative e forniture di beni di prima necessità destinati a famiglie, minori e fragili. E’ il programma “Pescara Solidale 2026” del Comune che mette a disposizione complessivamente 172mila euro circa, per sostenere circa 300 famiglie. Quattro gli avvisi che saranno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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