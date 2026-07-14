Una falegnameria è stata sequestrata dai Carabinieri Forestali durante controlli contro l’inquinamento del fiume Sarno. Il titolare dell’attività è stato denunciato per violazioni ambientali. Le verifiche rientrano in un’operazione mirata a contrastare l’inquinamento nella zona.

Montoro, controlli dei Carabinieri Forestali contro l’inquinamento del Sarno: sequestrata una falegnameria. Verifiche nell’ambito del contrasto all’inquinamento. Proseguono i controlli dei Carabinieri Forestali finalizzati alla tutela del fiume Sarno e dei suoi affluenti. Nell’ambito di queste attività, i militari del Nucleo Forestale di Forino, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno effettuato un’ispezione presso una falegnameria situata nel territorio comunale di Montoro. A darne notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Accertata l’assenza dell’autorizzazione alle emissioni. Nel corso delle verifiche è emerso che l’attività sarebbe stata esercitata senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Montoro, falegnameria sequestrata: titolare denunciato per violazioni ambientali

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