Falegnameria senza autorizzazioni ambientali Denunciato il titolare

I carabinieri forestali di Frosinone hanno sequestrato una cabina di verniciatura all’interno di una falegnameria nel comune di Alatri. La struttura è risultata priva delle autorizzazioni ambientali necessarie. Il titolare dell’attività è stato denunciato. L’intervento si è reso necessario in seguito a controlli di routine sui requisiti ambientali degli stabilimenti.

I carabinieri forestali del Nucleo di Frosinone hanno sequestrato nei giorni scorsi una cabina di verniciatura all'interno di una falegnameria situata nel territorio comunale di Alatri. L'operazione è stata condotta nell'ambito di un'attività di controllo delegata dalla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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