Montorio detenuti quasi il doppio della capienza | Celle e corridoi senza raffrescamento

Da corrieredelveneto.corriere.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Montorio, i detenuti sono quasi il doppio della capienza delle celle. Le celle e i corridoi non dispongono di raffrescamento. Attualmente in Italia ci sono oltre 64.000 detenuti, con spazi sovraffollati e condizioni di vita precarie. Il personale carcerario e le attività sono insufficienti, così come le cure offerte ai detenuti. La situazione evidenzia carenze strutturali e di risorse nelle strutture penitenziarie.

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Oggi in Italia siamo oltre la soglia dei 64mila detenuti. Non sono numeri, ma persone: corpi, volti, storie, vite ristrette in spazi insufficienti, con personale insufficiente, attività insufficienti, cure insufficienti e prospettive insufficienti. Il sovraffollamento significa caldo insopportabile, celle invivibili, tensione continua, disagio psichico, autolesionismo, aggressività, suicidi». A scriverlo sono il portavoce, il coordinamento e la conferenza nazionale dei garanti territoriali delle persone private della libertà personale. Quelli che si rivolgono, tramite una mobilitazione con il terzo settore iniziata lunedì e che si concluderà mercoledì  alla politica e alla società civile con un appello. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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