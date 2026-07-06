Notti senza respiro | Nelle celle con 40 gradi detenuti stipati e personale in affanno

Notti senza respiro in celle roventi. Tre o quattro detenuti stipati in pochi metri. Il termometro che segna quaranta gradi, si aggiunge al sovraffollamento del carcere dell’Arginone. La capienza massima è stata da tempo superata: ci sono 163 detenuti in più e le condizioni di vita continuano a essere preoccupanti. A causa del ’soldout’ è stata aggiunta anche la terza o quarta branda nelle celle. La drammatica situazione denunciata nel carcere dalla Camera Penale, è stata segnalata da tempo anche dal sindacato Sappe. "Malati psichiatrici, tossici e disabili gravi sono stipati nelle celle – sottolinea il segretario nazionale Sappe Francesco Campobasso –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Nessun cielo di una notte d'estate senza respiro giunge così profondo nell'eternità, nessun lago, quando le nebbie si diradono, riflette una calma simile come l'attimo. ~ Karin Boyepoetessa svedese #FermandoLAttimo #CasaLettori @CasaLettori AI x.com

Ho visto mio nonno prendere il suo ultimo respiro due notti fa e sembra ancora tutto così crudo, è mancato una settimana prima del suo compleanno.. reddit