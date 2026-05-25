Solofra si prepara a festeggiare San Michele Arcangelo | il programma degli eventi

Notizia in breve

A Solofra si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo dal 18 al 23 giugno. L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo e prevede una serie di iniziative in città. Le celebrazioni includeranno processioni e altri eventi pubblici, senza dettagli specifici sugli altri elementi del programma.