Solofra si prepara a festeggiare San Michele Arcangelo | il programma degli eventi
A Solofra si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo dal 18 al 23 giugno. L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo e prevede una serie di iniziative in città. Le celebrazioni includeranno processioni e altri eventi pubblici, senza dettagli specifici sugli altri elementi del programma.
Solofra si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, in programma dal 18 al 23 giugno, e organizzati dal Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo. Sei giorni di eventi religiosi, musica dal vivo, artisti di strada. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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