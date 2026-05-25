Solofra si prepara a festeggiare San Michele Arcangelo | il programma degli eventi

Da avellinotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Solofra si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo dal 18 al 23 giugno. L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo e prevede una serie di iniziative in città. Le celebrazioni includeranno processioni e altri eventi pubblici, senza dettagli specifici sugli altri elementi del programma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Solofra si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, in programma dal 18 al 23 giugno, e organizzati dal Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo. Sei giorni di eventi religiosi, musica dal vivo, artisti di strada. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sturno celebra San Michele Arcangelo: il programma degli eventiLa comunità di Sturno si prepara a celebrare la festa di San Michele Arcangelo, il giorno 8 maggio 2026.

Castiglion Fiorentino festeggia il suo patrono, San Michele ArcangeloA Castiglion Fiorentino si prepara a celebrare il suo patrono, San Michele Arcangelo, con una giornata di festeggiamenti che inizierà domani alle ore...

Temi più discussi: Ruote nella Storia torna in Irpinia; Dopo Sanremo con Belen Rodriguez, Samurai Jay arriva a Solofra; Dopo Sanremo con Belen Rodriguez Samurai Jay arriva a Solofra.

Solofra in festa per San Michele Arcangelo: concerti, luminarie e spettacoliSolofra si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, in programma dal 18 al 23 giugno, e organizzati dal Comitato ... irpinianews.it

Regata di San Michele, Procida celebra il mare e il Millenario dell’AbbaziaDI GUIDO INVERNIZZI Procida si prepara a vivere una giornata dal forte valore simbolico e culturale con la Regata di San Michele, l’evento velico pro ... ilgolfo24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web