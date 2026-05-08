A Cinquefrondi, si è svolto il rito di San Michele Arcangelo, una tradizione radicata nella comunità locale. La statua dedicata al santo, proveniente dalla Calabria, ha attraversato l’oceano per essere esposta anche a Buenos Aires, creando un collegamento tra le due località. Durante la manifestazione, tra i banchi della fiera sono stati venduti prodotti tipici calabresi, attirando molti visitatori interessati alle specialità gastronomiche della regione.

? Punti chiave Come fa una statua calabrese a unire Cinquefrondi e Buenos Aires?. Quali prodotti tipici si possono trovare tra i banchi della fiera?. Chi salirà sul palco della piazza principale per il grande concerto?. Perché questa festa religiosa è diventata un ponte verso l'Argentina?.? In Breve Fiera agricola e commerciale con prodotti tipici calabresi come formaggi e salumi.. Legame storico con Buenos Aires tramite copia della statua donata agli emigrati.. Concerto di Giusy Ferreri in piazza principale e spettacolo pirotecnico finale.. Evoluzione della fiera da radici contadine a motore economico per il territorio.. L’8 maggio 2026, la...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinquefrondi, tra fede e tradizione: il rito di San Michele Arcangelo

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