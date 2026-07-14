Monreale droni contro l’abbandono di rifiuti | sanzioni fino a 2.500 euro
A Monreale, la Polizia Municipale utilizza droni per contrastare l'abbandono di rifiuti. Attraverso queste tecnologie, sono stati individuati e sanzionati diversi individui che hanno gettato spazzatura in modo irregolare. Le multe possono arrivare fino a 2.500 euro. La misura mira a ridurre i comportamenti illeciti legati ai rifiuti sul territorio comunale.
Tolleranza zero contro l’abbandono i ncontrollato di spazzatura. Grazie all’impiego di tecnologie di ultima generazione, il Comando di Polizia Municipale ha individuato e sanzionato diversi soggetti sorpresi a gettare rifiuti in modo del tutto irregolare sul territorio comunale. L’operazione, condotta con il supporto di droni ad alta risoluzione, ha consentito di monitorare le aree più sensibili e isolate, spesso trasformate in discariche abusive. Grande soddisfazione è stata manifestata da Giuseppe Di Verde, assessore alla Polizia Municipale, e da Giulio Mannino, assessore all’Ambiente, da tempo impegnati in prima linea in questa battaglia di civiltà. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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