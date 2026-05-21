Linea dura del Comune di Bari contro l' abbandono dei rifiuti | Multe fino a 1000 euro

Il Comune di Bari ha introdotto nuove sanzioni per chi abbandona rifiuti in strada, prevedendo multe fino a 1000 euro per i recidivi. Il sindaco ha firmato un'ordinanza che aggiorna le regole sulla raccolta differenziata e sul conferimento dei rifiuti in città. La misura mira a rafforzare il rispetto delle norme ambientali e a incentivare comportamenti più corretti tra i cittadini. Le nuove disposizioni sono state pubblicate ufficialmente e entreranno in vigore a breve.

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