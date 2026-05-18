Stretta sui padroni dei cani Ordinanza contro l’inciviltà Sanzioni fino a 500 euro

In città è entrata in vigore una nuova ordinanza che mira a regolamentare la gestione dei cani negli spazi pubblici, con particolare attenzione al comportamento dei proprietari e dei conduttori. La misura prevede sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro in caso di infrazioni alle nuove disposizioni. L’obiettivo è contrastare comportamenti considerati incivili e garantire un uso più responsabile degli spazi condivisi. La normativa si applica a tutte le aree pubbliche frequentate da residenti e visitatori.

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La città introduce nuove regole per la gestione dei cani negli spazi pubblici. È entrata in vigore in vigore l’ ordinanza sindacale che rafforza gli obblighi per proprietari e conduttori. Sanzioni fino a 500 euro. Un provvedimento definito "contingibile e urgente", motivato dalle numerose segnalazioni dei cittadini e dalla necessità di garantire sicurezza, igiene e una corretta convivenza tra persone e animali. Nel testo si richiamano diversi elementi critici: cani lasciati vagare liberamente in aree pubbliche o aperte al pubblico; mancata raccolta delle deiezioni, con conseguenti problemi igienico-sanitari; rischi per la circolazione veicolare e per l’incolumità dei pedoni; episodi di aggressività o gestione non corretta degli animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stretta sui padroni dei cani. Ordinanza contro l’inciviltà. Sanzioni fino a 500 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Civezza: nuova ordinanza cani, multe fino a 500 euro e obbligo di lavareIl comune di Civezza ha varato una nuova ordinanza che impone obblighi rigorosi ai proprietari di cani, con sanzioni amministrative che partono da 25... Giardino Monaco, stretta sugli orari contro padroni incivili che non raccolgono i bisogni dei caniStretta sugli orari d'apertura del “giardino di via del Giardino”, intitolato a Giusto Monaco, che si trova precisamente al civico 30 di via generale... Stretta sui padroni dei cani. Ordinanza contro l’inciviltà. Sanzioni fino a 500 euroLa città introduce nuove regole per la gestione dei cani negli spazi pubblici. È entrata in vigore in vigore l’ordinanza sindacale che rafforza gli obblighi per proprietari e conduttori. Sanzioni fino ... lanazione.it Matteo 15: 21-28. Gesù si riferisce a una donna cananea come a un cane non degno di ricevere il miracolo che ha chiesto. Lei ammette di essere un cane, ma dice che anche i cani ricevono briciole dalle tavole dei loro padroni. Gesù loda la sua fede e guaris reddit