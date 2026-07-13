ecco quanto hanno pagato il commando della bomba a ranucci

Continua lo scontro politico sulla trasmissione "Report" di Sigfrido Ranucci dopo l’attentato subito dal giornalista. La Rai ha sospeso cautelativamente le repliche estive.Fratelli d’Italia attacca frontalmente, chiedendo chiarezza sui rapporti tra Ranucci e l’imprenditore Valter Lavitola, principale sospettato. FdI accusa anche la segretaria del Pd Elly Schlein: pochi giorni dopo l’attentato sarebbe andata all’estero a gettare ombre sul governo italiano. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha rilanciato sui social un video dell’intervento di Schlein al congresso dei Socialisti europei, in cui collega l’attentato ai rischi per democrazia e libertà di stampa "quando l’estrema destra è al governo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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