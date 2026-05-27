Nuove regole per i monopattini elettrici ecco perché gli operatori dello sharing non possono fornire il casco agli utenti

A Roma è stato avviato il primo intervento riguardante l’uso del casco per chi utilizza monopattini elettrici. Le nuove regole stabiliscono che gli operatori dello sharing non sono autorizzati a fornire il casco agli utenti. La misura riguarda esclusivamente il divieto di consegna, senza prevedere sanzioni immediate per chi non indossa il casco durante l’utilizzo. La normativa si applica alle piattaforme di noleggio di monopattini elettrici nella città.

A Roma c’è stato il primo giro di vite in merito all’utilizzo del casco per chi utilizza un monopattino elettrico. Nell’arco di una sola settimana, infatti, la polizia locale ha effettuato più di 1.000 controlli e elevato più di 400 sanzioni. Sono stati multati anche quegli utenti, turisti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Da marzo 2026 cambiano le regole per i monopattini elettrici!

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