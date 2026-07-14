Monitorato da braccialetto elettronico fugge ai controlli | la polizia lo trova e lo mette ai domiciliari

Un uomo, sotto sorveglianza con un braccialetto elettronico, è fuggito durante un controllo di polizia. Dopo averlo rintracciato, gli agenti lo hanno arrestato e trasferito agli arresti domiciliari. La polizia ha collaborato con la Sala Operativa e l’Ufficio Prevenzione Generale per localizzarlo. La fuga e il successivo ritrovamento sono avvenuti nel corso di un’attività di monitoraggio e controllo di routine.

La Divisione Anticrimine della polizia di stato, in stretta sinergia con la Sala Operativa e con il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha segnalato all’Autorità Giudiziaria la posizione di un cittadino marocchino di 36 anni che, pur sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento, si era ripetutamente sottratto ai controlli. L’uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa e monitorato mediante braccialetto elettronico per reati di maltrattamenti in famiglia. Gli accertamenti svolti dalla II Sezione della Divisione Anticrimine, supportati dalle segnalazioni della Sala Operativa e dagli... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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