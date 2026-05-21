Torrice stalkerizza la sorella e rifiuta il braccialetto elettronico | 57enne finisce ai domiciliari

Un uomo di 57 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver perseguitato la sorella. La vicenda si è aggravata quando l'uomo ha rifiutato di accettare il braccialetto elettronico previsto per il suo controllo. Il provvedimento restrittivo è stato deciso dopo che il 57enne ha mostrato resistenza e mancato rispetto delle indicazioni delle Autorità, rendendo necessaria una misura più severa per garantire la sicurezza della donna.

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