Mara Venier | Mi dissero che ero vecchia poi è arrivata Maria e mi ha teso la mano E le parole su Domenica In

Mara Venier ha raccontato di aver ricevuto commenti sul suo aspetto legati all'età, prima di incontrare una collega che le ha offerto supporto. La conduttrice ha parlato anche del suo lungo rapporto con il marito e delle difficoltà personali che ancora porta con sé. Nel corso di un'intervista ha condiviso aspetti della sua carriera e delle sfide affrontate nel tempo. La sua esperienza include anche momenti di crisi e di resilienza legati alla vita privata e professionale.

Una carriera lunga decenni, l'amore per il marito Nicola Carraro, il rapporto con il lavoro e una ferita che, a distanza di anni, non si è ancora rimarginata del tutto. Ospite del podcast Il Fienile di Luca Zaia, Mara Venier si è raccontata senza filtri, ripercorrendo alcuni dei momenti più. 🔗 Leggi su Today.it

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Mara Venier scoppia in lacrime durante la canzone di Serena Brancale ed esce dallo Studio.

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