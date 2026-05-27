Uomini e donne Ciro post scelta | Ho letto cose che mi hanno fatto male Ora sono felice

Ciro Solimeno, ex tronista di Uomini e Donne, ha pubblicato un messaggio dopo aver concluso il suo percorso con Elisa. Ha scritto di aver letto commenti che lo hanno ferito, ma ora si sente felice. Nel suo post, ha anche affermato che ci sono momenti che arrivano nel momento giusto, suggerendo un senso di soddisfazione personale. Non sono stati forniti dettagli sui commenti o sulle motivazioni della scelta.

“Ci sono percorsi che arrivano proprio quando ne hai più bisogno”. Inizia così il lungo sfogo di Ciro Solimeno, il tronista che ha da poco concluso il suo percorso a Uomini e donne al fianco di Elisa. Il campano fa una riflessione su quanto accaduto nei mesi vissuti all'interno del programma. 🔗 Leggi su Today.it

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Uomini e Donne, Ciro sceglie Elisa: lacrime, rose rosse e un finale romantico

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