Mondiali è l’ora delle semifinali | si apre con Francia-Spagna poi è il turno di Inghilterra-Argentina | dove vederle in tv e streaming

Alle 16.00 si gioca Francia contro Spagna, poi alle 20.00 Inghilterra contro Argentina. Le partite sono trasmesse in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming ufficiali. Nessuna delle quattro squadre ha subito eliminazioni sorprendenti finora. È la prima volta che le semifinali dei Mondiali 2026 vedono queste nazionali affrontarsi in questa fase. Le gare si svolgono in diversi stadi del paese ospitante.

Nessuna sorpresa, nessuna squadra rivelazione, nessuna Croazia del 2018. Per la prima volta nella storia, le semifinaliste dei Mondiali 2026 sono le Nazionali che occupano le prime quattro posizioni del ranking Fifa: la Francia vincitrice del Mondiale nel 2018 e finalista nel 2022, l’ Argentina campione del mondo in carica, la Spagna campione d’Europa e l’ Inghilterra che cerca il successo alla Coppa del Mondo dal 1966. Era successo soltanto a Messico ’70 e a Italia ’90 che il Mondiale se la giocassero soltanto nazionali che hanno già sollevato il trofeo. Ai quarti sono passate indenni tutte le favorite: tranne la Francia, le altre hanno faticato, decidendo i match con gol negli ultimi minuti o direttamente ai tempi supplementari. 🔗 Leggi su Open.online

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