Mondiali 2026 Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera | orari e dove vederle in tv e streaming

Nella notte tra sabato e domenica si giocano le ultime due partite valide per le semifinali dei Mondiali 2026. La Norvegia affronta l’Inghilterra, mentre l’Argentina sfida la Svizzera. Gli incontri si tengono in orari da definire e saranno trasmessi in diretta sia in tv sia in streaming. La fase si decide con queste due sfide decisive per stabilire le ultime qualificate alle semifinali.

Roma, 11 luglio 2026 – Gli ultimi due posti per le semifinali dei Mondiali 2026 si assegnano nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio. Il programma propone prima Norvegia-Inghilterra, sfida tutta europea tra due delle squadre più attese del torneo, e poi Argentina-Svizzera, con i campioni del mondo chiamati a superare uno degli avversari più solidi della competizione. Le due gare saranno visibili gratuitamente su Rai 1 e RaiPlay, oltre che su DAZN, che trasmette l’intero torneo. Norvegia-Inghilterra, orario e dove vederla. Norvegia-Inghilterra si gioca sabato 11 luglio alle ore 23 italiane all’Hard Rock Stadium di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su DAZN. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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NORWAY v ENGLAND / ARGENTINA v SWITZERLAND - 2026 WORLD CUP QUARTER FINALS PREVIEW

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