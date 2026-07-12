Mondiali 2026 quando si giocano le semifinali Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina | date e orari

Le semifinali dei Mondiali 2026 sono fissate per martedì 14 e mercoledì 15 luglio, entrambe alle 21. La partita tra Francia e Spagna si svolge il 14, mentre Inghilterra e Argentina si affrontano il giorno successivo. La finale è programmata per il 19 luglio alle 21.

Le semifinali dei Mondiali 2026 si giocano martedì 14 e mercoledì 15, entrambe alle ore 21: Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina a un passo dalla finale prevista il 19 luglio (ore 21). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mondiali, Spagna-Belgio 2-1: La Roja in semifinale contro la Francia

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