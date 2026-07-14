Mondiali Calcio FIFA 2026 Diretta DAZN | Semifinali - Programma e Telecronisti 14 e 15 Luglio

Le semifinali dei Mondiali di calcio FIFA 2026 si giocheranno il 14 e 15 luglio e saranno trasmesse in diretta su DAZN. Il servizio offrirà il calendario completo con orari e telecronisti per ogni partita, giorno per giorno. Gli incontri si svolgeranno in due diverse location, con quattro squadre che si sfideranno per accedere alla finale. La piattaforma garantirà la copertura integrale degli eventi, visibile in streaming.

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