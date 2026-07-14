Mondiali 2026 | Spagna in finale Francia battuta 2-0 Ora a Mbappè & C resta il terzo posto
La Spagna ha vinto la semifinale dei Mondiali 2026 battendo la Francia 2-0 a Dallas e si è qualificata per la finale. La squadra francese, con Mbappé in campo, ha mostrato una prestazione deludente e ora si giocherà il terzo posto. La partita si è conclusa senza rimpianti per la Spagna, che ha dominato l'incontro, lasciando i francesi senza possibilità di rimonta.
Deschamps e Mbappé escono a testa bassa. La Spagna è la prima finalista dei Mondiali. Non c'è storia, a Dallas, dove le Furie Rosse stendono per 2-0 una Francia, in versione opaca. Decisivi il rigore siglato da Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nella ripresa, che riportano la selezione iberica all'ultimo atto della competizione per la prima volta dal 2010, quando aveva poi conquistato la coppa L'articolo Mondiali 2026: Spagna in finale. Francia battuta (2-0). Ora a Mbappè & C. resta il terzo posto proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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