Mondiali 2026 | Spagna in finale Francia battuta 2-0 Ora a Mbappè & C resta il terzo posto

Notizia in breve

La Spagna ha vinto la semifinale dei Mondiali 2026 battendo la Francia 2-0 a Dallas e si è qualificata per la finale. La squadra francese, con Mbappé in campo, ha mostrato una prestazione deludente e ora si giocherà il terzo posto. La partita si è conclusa senza rimpianti per la Spagna, che ha dominato l'incontro, lasciando i francesi senza possibilità di rimonta.