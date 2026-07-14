Highlights Francia-Spagna trionfo iberico con Oyarzabal e Porro | video gol e sintesi semifinale Mondiali

La Spagna ha battuto la Francia 3-2 in semifinale ai Mondiali 2026 a Houston, con gol di Oyarzabal e Porro. La partita ha visto i due paesi affrontarsi per la prima volta da vent'anni, dall’unico precedente agli ottavi di Germania 2006. La cronaca riporta un match ricco di emozioni, con la Spagna che ha trovato il vantaggio e mantenuto il vantaggio fino alla fine. Sono stati mostrati i momenti salienti e i gol della partita.

Francia e Spagna protagoniste a Houston della prima semifinale dei Mondiali 2026. La cronaca e gli highlights della partita Francia e Spagna si ritrovano contro in un Mondiale venti anni dopo l’unico confronto giocato agli ottavi di finale di Germania 2006. – calciomercato.it (foto Ansa) De la Fuente conferma l’undici titolare che ha prevalso sul Belgio. Nella Francia, invece, Deschamps opta per Barcola al posto di Doué. Inizio di partita equilibrato e a ritmi bassi. Per sbloccare il punteggio serve un episodio. Al 20? Digne commette un ingenuo fallo su Yamal in area di rigore. Anziché calciare il pallone, il difensore transalpino colpisce l’avversario sulla coscia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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