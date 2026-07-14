Mondiali 2026 la Spagna supera la Francia e vola in finale
Durante la semifinale dei Mondiali 2026 al Dallas Stadium, la Spagna ha battuto la Francia 2-0. La vittoria permette alla squadra spagnola di accedere alla finale del torneo. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-0 in favore della Spagna, che si aggiudica il primo posto nella parte alta del tabellone. La semifinale si è disputata negli Stati Uniti.
Al Dallas Stadium (USA) viene decretata la prima finalista dei Mondiali 2026 di calcio: la Francia cede alla Spagna per 0-2 nella semifinale della parte alta del tabellone. Con un gol per tempo gli iberici vanno all’ultimo atto, dove affronteranno la vincente di Inghilterra-Argentina: decisivi il rigore trasformato da Oyarzabal al 22? e la rete di Porro al 58?. Nel primo tempo al 20? Digne commette fallo su Yamal ed il direttore di gara concede la massima punizione: al 22? sul dischetto va Oyarzabal, che batte Maignan con una trasformazione precisa che porta in vantaggio la Spagna. Alla mezz’ora tra le fila della Francia si infortuna anche Saliba, poi al 38? Ruiz ci prova da buona posizione, ma la sua conclusione viene deviata in angolo da un avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Mondiali 2026: la Spagna supera il Belgio nel finale di tempo(2-1) e ora supersfida con la Francia
Notizie e thread social correlati
Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: la Spagna va in finale, Francia eliminata dai Mondiali!La Spagna ha raggiunto la finale dei Mondiali 2026, eliminando la Francia ai quarti di finale.
Mondiali 2026, la Spagna supera il Portogallo ed approda ai quarti di finaleLa Spagna ha battuto il Portogallo 1-0 nel recupero del secondo tempo grazie a un gol di Merino, conquistando così l'accesso ai quarti di finale dei...
Temi più discussi: Mondiali di Calcio 2026 2026 - Spagna - Belgio 1-1: Gol di De Ketelaere - Video; Highlights Spagna-Belgio 2-1, quarti di finale Mondiali 2026: guarda i gol su DAZN; Mondiali 2026, Spagna-Belgio 2-1: le Furie Rosse volano in semifinale; Una semifinale che abbiamo già visto.
La Spagna è la prima finalista dei mondiali di calcio 2026. La nazionale iberica ha battuto la Francia 2-0 (1-0) nella semifinale giocata a Dallas grazie alle reti di Oyarzabal su rigore al 22' del primo tempo e di Porro al 13' della ripresa. La Spagna domenica x.com
oggi si entra nel vivo dei Mondiali 2026 con le semifinali, siamo davvero al giro di boa. Su Rai 1 in onda la sfida tra Francia e Spagna, si sfidano due delle nazionali più forti al mondo a che ora si scende in campo? https://www.ultimenotizieflash.com/gossi facebook
Pagina 2 | Dove vedere Francia-Spagna, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streamingAl via la prima semifinale. Mbappé sfida Lamine Yamal, in palio l'ultimo atto della competizione: le info per seguire il match e le probabili formazioni ... corrieredellosport.it
Mondiali 2026, Spagna in finale: la Francia si scioglie a DallasOyarzabal e Pedro Porro stendono una Francia mai in partita, e che manca la terza finale consecutiva ai Mondiali: la giocherà la Spagna. sportal.it
Cabo Verde fa il suo esordio ai Mondiali con un pareggio 0-0 contro la campione europea Spagna reddit