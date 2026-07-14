mondiali 2026 la spagna supera la francia e vola in finale

Notizia in breve

Durante la semifinale dei Mondiali 2026 al Dallas Stadium, la Spagna ha battuto la Francia 2-0. La vittoria permette alla squadra spagnola di accedere alla finale del torneo. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-0 in favore della Spagna, che si aggiudica il primo posto nella parte alta del tabellone. La semifinale si è disputata negli Stati Uniti.