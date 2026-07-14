La Spagna ha eliminato la Francia 2-0 nella semifinale dei Mondiali 2026, qualificandosi per la finale. Gli iberici hanno mostrato solidità tattica, sfruttando le occasioni create durante la partita. La squadra di allenatore ha mantenuto il controllo del gioco per tutto l’incontro, impedendo agli avversari di segnare. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna, che si prepara ora alla finalissima del torneo.

La Spagna è la prima finalista dei Mondiali 2026. Gli uomini di Luis de la Fuente superano con autorità la Francia per 2-0 nella semifinale, disputando una gara di grande solidità tattica e sfruttando al meglio le occasioni create. A decidere l’incontro sono il rigore trasformato nel primo tempo da Mikel Oyarzabal e il gol nella ripresa di Pedro Porro, che chiude definitivamente i conti e regala agli iberici il pass per la finalissima. Per la Francia di Didier Deschamps arriva invece una serata amara. Mbappé e compagni hanno provato a reagire soprattutto nella seconda parte della gara, ma si sono scontrati contro una Spagna organizzata, capace di controllare il ritmo della partita e di difendere il doppio vantaggio senza concedere vere occasioni per riaprire il match. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Mondiali 2026, la prima finalista è la Spagna: Francia ko 2-0, prova di forza degli iberici

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FRANCIA - SPAGNA 0-2: LA PRIMA FINALISTADELUSIONE FRANCIA

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