Mondiali 2026 perché Francia-Spagna è la semifinale più preziosa di sempre | i transalpini battono gli iberici

La semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna si è conclusa con la vittoria dei francesi, che hanno battuto gli iberici. La partita si è svolta all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, e si è giocata poche ore fa. La vittoria permette alla Francia di accedere alla finale del torneo. La gara ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori e media, considerando il valore storico di questa semifinale.

San Antonio (Texas), 14 luglio 2026 – La semifinale del Mondiale 2026 che andrà in scena tra poche ore all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, tra Francia e Spagna è senza dubbio una delle sfide più attese e ricche qualità calcistica viste nel panorama internazionale degli ultimi anni, ma in quest'epoca, si sa, a quasi tutto viene purtroppo attribuito un valore economico e neppure il talento dei più grandi beniamini del pallone moderno riesce a sfuggire a questa logica meramente numerica. https:www.quotidiano.netvideosportmondiali-francia-in-semifinale-la-festa-a-parigi-con-canti-e-balli-hplp7dts Per questo, Francia-Spagna sarà anche una sfida che mette di fronte due squadre dallo sconfinato valore patrimoniale, la più cara semifinale iridata della storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Mondiali, Spagna-Belgio 2-1: La Roja in semifinale contro la Francia

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