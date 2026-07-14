Mondiali 2026 Francia-Spagna | orario e dove vederla in diretta tv e streaming

La semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna si gioca nella notte tra 14 e 15 luglio a Dallas. La partita determina quale delle due nazionali accederà alla finale prevista per il 19 luglio. L'incontro sarà trasmesso in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming, permettendo agli appassionati di seguire l'evento dal vivo. La sfida rappresenta un passaggio chiave nel torneo, con entrambe le squadre che cercano di raggiungere la finalissima.

Dallas, 14 luglio 2026 – È la notte di Francia-Spagna. Le due grandi potenze del calcio europeo si affrontano nella prima semifinale dei Mondiali 2026, con in palio un posto nella finalissima di domenica 19 luglio. La partita si giocherà martedì 14 luglio, con calcio d’inizio fissato alle ore 21 italiane, al Dallas Stadium di Arlington, in Texas. Francia-Spagna: orario e dove si gioca. La semifinale tra Francia e Spagna inizierà alle 21 di martedì 14 luglio. Negli Stati Uniti il fischio d’inizio è previsto alle 14 locali. La vincente affronterà in finale una tra Inghilterra e Argentina, protagoniste della seconda semifinale in programma mercoledì 15 luglio, sempre alle 21. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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