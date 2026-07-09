Mondiali 2026 Francia-Marocco | orario e dove vederla in diretta tv e streaming

La partita tra Francia e Marocco si svolgerà il 9 luglio 2026 a Boston, aprendo i quarti di finale dei Mondiali. L’incontro si giocherà a un orario ancora da definire e sarà visibile in diretta streaming e in televisione. La squadra vincente affronterà in semifinale la vincente tra Spagna e Belgio.

Boston, 9 luglio 2026 – La sfida tra Francia e Marocco apre il programma dei quarti di finale dei Mondiali 2026. In palio c’è un posto in semifinale contro la vincente di Spagna-Belgio. Francia-Marocco, quando si gioca. Il match si gioca al Boston Stadium di Foxborough, negli Stati Uniti, con calcio d’inizio fissato alle 22 in Italia. Francia-Marocco, dove vederla in tv. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1. La Rai trasmette infatti tutti e quattro i quarti di finale del Mondiale 2026, oltre a semifinali e finale. Francia-Marocco rientra quindi nel pacchetto delle gare disponibili gratuitamente in tv. La partita sarà trasmessa anche su DAZN, che detiene in Italia i diritti per tutte le 104 partite del torneo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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