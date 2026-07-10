Mondiali 2026 Spagna-Belgio | orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Il 10 luglio 2026, a Los Angeles, si svolge la partita tra Spagna e Belgio valida per i quarti di finale dei Mondiali. La gara determina quale squadra accederà alle semifinali del torneo. L'incontro si può seguire in diretta sia in televisione che in streaming. La partita si gioca in una delle fasi decisive della competizione, con entrambe le nazionali che cercano la qualificazione alle semifinali.

Los Angeles, 10 luglio 2026 – La Spagna sfida il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2026, in una gara che mette in palio un posto tra le migliori quattro del torneo. Il match è in programma venerdì 10 luglio alle 21, ora italiana, al Los Angeles Stadium di Inglewood. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai1. Sarà possibile seguirla anche in streaming gratuito su RaiNews.it. Per gli abbonati, il match sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, che trasmette tutte le partite del Mondiale. Dove vedere Spagna-Belgio in tv e streaming. Spagna-Belgio sarà visibile in chiaro su Rai1, con collegamento dedicato alla sfida dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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