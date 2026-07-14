Mondiali 2026 Francia-Spagna | dove vederla orario e formazioni della semifinale

Da movieplayer.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna si gioca ad Arlington. L'incontro, che vede sfidarsi Mbappé e Yamal, è in programma e sarà visibile in diretta TV e streaming. L'orario della partita è stato comunicato, con le formazioni ancora da ufficializzare. La partita rappresenta il primo confronto tra le due nazionali in questa fase del torneo.

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La sfida tra Mbappé e Lamine Yamal accende la prima semifinale dei Mondiali 2026. Tutte le informazioni su orario, probabili formazioni, diretta tv e streaming della partita in programma ad Arlington. È il giorno della prima semifinale dei Mondiali 2026. stasera 14 luglio, nella spettacolare e avveniristica cornice del Dallas Stadium ad Arlington, in Texas, Francia e Spagna si incroceranno in una sfida da dentro o fuori che promette spettacolo e altissima intensità sportiva. Ecco l'orario del calcio d'inizio, le probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Ultime dai Campi e Probabili Formazioni La Francia di Didier Deschamps, reduce da un cammino solido coronato dal netto 2-0 inflitto al Marocco nei quarti di finale, cerca la sua terza finale mondiale consecutiva dopo il trionfo del 2018 . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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