Francia-Spagna oggi ai Mondiali 2026 | orario probabili formazioni e dove vederla

Francia e Spagna si affrontano oggi, martedì 14 luglio, nella prima semifinale del Mondiale 2026. All’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, i Bleus di Didier Deschamps e la Roja di Luis De La Fuente si giocano l’accesso alla finale. Le due nazionali arrivano all’appuntamento dopo aver superato rispettivamente Marocco e Belgio nei quarti di finale. La Francia si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, mentre la Spagna ha avuto la meglio per 2-1 sul Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Equipe de France de Football (@equipedefrance) Il percorso della Francia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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