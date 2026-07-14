Francia-Spagna oggi ai Mondiali 2026 | orario probabili formazioni e dove vederla

Da lapresse.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si gioca la semifinale del Mondiale 2026 tra Francia e Spagna all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. La partita determina quale delle due squadre accederà alla finale.

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Francia e Spagna si affrontano oggi, martedì 14 luglio, nella prima semifinale del Mondiale 2026. All’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, i Bleus di Didier Deschamps e la Roja di Luis De La Fuente si giocano l’accesso alla finale. Le due nazionali arrivano all’appuntamento dopo aver superato rispettivamente Marocco e Belgio nei quarti di finale. La Francia si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, mentre la Spagna ha avuto la meglio per 2-1 sul Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Equipe de France de Football (@equipedefrance) Il percorso della Francia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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