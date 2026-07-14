Il 14 luglio, giorno della festa nazionale francese, allo stadio di Dallas si gioca la prima semifinale tra Francia e Spagna. La partita si svolge la sera e rappresenta uno degli incontri più attesi del Mondiale nordamericano. Si tratta della prima delle due semifinali che porteranno alla finale di New York. La partita si svolge in un’atmosfera di grande attesa e tensione, con le due squadre pronte a confrontarsi per un passaggio in finale.

Il Mondiale nordamericano entra nella sua notte più calda. Il 14 luglio, giorno in cui la Francia festeggia la propria festa nazionale, allo Stadio di Dallas va in scena la prima delle due semifinali: Francia-Spagna, l’ultimo atto prima della finalissima di New York. Da una parte i campioni del 2018, dall’altra i campioni d’Europa in carica: una sfida che profuma già di finale anticipata. Francia-Spagna, la sfida che decide la prima finalista. Il cammino dei Bleus racconta di una squadra costruita per arrivare fino in fondo. Dopo aver dominato il proprio girone con le vittorie su Iraq e Norvegia, la Francia ha travolto la Svezia nei sedicesimi, superato il Paraguay agli ottavi e liquidato il Marocco 2-0 nei quarti grazie ai gol di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Mondiale 2026: il 14 luglio Francia-Spagna, la semifinale che vale un pezzo di storia

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FRANCIA-SPAGNA: LA SEMIFINALE CHE VALE UNA FINALE

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